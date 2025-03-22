今年2月で40歳になったクリスティアーノ・ロナウドは、サウジアラビアのアル・ナスルでゴールを量産している。20日にはポルトガル代表のキャプテンとして、デンマークとのUEFAネーションズリーグにフル出場。ただ、ゴールを奪えず、チームも0-1で敗れた。『TV2』などによれば、かつてアーセナルなどでプレーした元デンマーク代表FWニクラス・ベントーは、ロナウドについてこう話していたそう。「クリスティアーノはボールを探すた