■逆さまのジョーク■今週のフランス語【blague（ブラーグ）】＝ジョークフランス人がジョークを言ったあとによく付け加えるフレーズで、「C’est une blague.（セテュヌブラーグ）」＝冗談だよ、という表現があります。作者 ムッシュー・タンのインタビューも配信中！【PROFILE】本名：Antoine Dole（アントワーヌ ドール）。フランスで累計1900万部を突破した大人気マンガ『Mortelle Adèle（毒舌アデル）』の著者。親日家で