●カブス3−6ドジャース○＜3月19日東京ドーム＞シカゴ・カブスのクレイグ・カウンセル監督は19日、ロサンゼルス・ドジャース戦後にドジャース先発・佐々木朗希について言及した。カブス打線は初回佐々木朗希に対し三者凡退に抑えられ、２回は走者を出しながらも無得点。それでも、0−3の3回ジョン・バーティーがこの日チーム初安打となる内野安打で出塁すると、イアン・ハップ、鈴木誠也の連続四球で満塁とし、カイ