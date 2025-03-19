³ÚÅ·¤Ï19Æü¡¢¼òµïÃÎ»ËÅê¼ê¤¬18Æü¤ËÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Ø±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓºÆ·ú½Ñ¡Ù¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¹çÉüµ¢¤Þ¤Ç12¥ö·î¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¼òµï¤Ïºòµ¨¡¢49»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢2¾¡2ÇÔ26¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.33¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ïºòµ¨¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤«¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢FA¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¤Ë»ÄÎ±¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£