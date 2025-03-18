X（旧Twitter）で話題になっているのは、小学生の女の子を見送る秋田犬さんのお姿で…？あまりにも微笑ましいその光景は記事執筆時点で840万回を超えて表示されており、25万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：小学生の女の子を見送る大型犬→しっぽを見ると…思った以上に『感情が分かりやすい光景』】 小学生の女の子を見送る大型犬が… Xアカウント『@kodomo4dog5』に投稿されたのは、秋田犬「こゆき」ちゃん