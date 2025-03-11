¥µ¥ó¥È¥êー¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡Ø¥µ¥ó¥È¥êー¥¸¥ó ¿é SUI¡Ù¤Î¹­¹ð¥Ý¥¹¥¿ー¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Î²þ¹Ô¤¹¤ë°ÌÃÖ¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡©²þ¹Ô°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¥ä¥Ð¤¤¤³¤È¤Ë ¡Ö¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¡×¤Ç²þ¹Ô¤µ¤ì¤¿¹­¹ð ÇÐÍ¥¤Î¿ùºé²Ö¤¬¡Ö¿é¥¸¥ó¥½ー¥À¡×¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¸¥ç¥Ã¥­¤òÎ¾¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¹­¹ð¡£¡Ö¤³¤Î¤¹¤Ã¤­¤ê¡¢¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡£¡×