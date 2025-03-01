◆ 今季オープン戦初打席で第1号ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（30）が現地時間2月28日に行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場。今季オープン戦初打席でいきなり第1号本塁打を放った。今季オープン戦初出場を迎えた大谷は、同じく今春初登板の菊池雄星と対戦。初回の第1打席、フルカウントから外角高めのフォーシームを振り抜くと、逆方向へ伸びた打球がレフトスタンドに着弾。2025年シー