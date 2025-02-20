海と山に囲まれた自然豊かな糸島。そんな糸島に、ゆったりと過ごせる古民家カフェがあるとしたら、もう最高ですよね。今回は、海にも山にもほど近い「ウッチーノ食堂」をご紹介します。古民家を改装した和モダンな空間▲「ウッチーノ食堂」は、JR筑前深江駅から徒歩約10分の場所にある、古民家を改装した趣あるお店です。▲高い天井にアカマツの太い梁が印象的な和モダンな空間。落ち着いた雰囲気で、カウンター席もとても素敵でし