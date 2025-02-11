2月9日、『情熱大陸』（MBS・TBS系）に出演した上方落語家の桂二葉（38）。‘21年に「NHK新人落語大賞」を受賞した注目の若手。‘23年1月からは、『ぽかぽか』（フジテレビ系）で2年にわたって水曜レギュラーを務めたり、’24年の春からは金鳥の商標で知られる「大日本除虫菊」の「シンカトリ」のCMに出演。お茶の間でも人気の存在となっている。そんな桂が『情熱大陸』で明かしたのは、「“女流”ってよく言われますけど、なんか