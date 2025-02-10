2月10日、乃木坂46に新加入した長嶋凛桜（17）のお披露目動画がYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にアップされた。乃木坂46の6期生5人目の新メンバーとしてお披露目された長嶋。北海道出身であることを活かし、動画のロケの舞台は雪景色やさっぽろテレビ塔だ。また長嶋が弓道をしているときの写真を映したシーンも挿し込まれていた。そんな長嶋のお披露目動画はアップされるとすぐに、《弓道女子きた…！ 雰囲気がある美少女です