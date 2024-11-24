福田正博フットボール原論■サッカー日本代表の11月のＷ杯アジア最終予選２試合で、ケガで招集外となった上田綺世に代わり小川航基がスタメンでプレー。中国戦では２ゴールを挙げた。今後レギュラーの入れ替わりはあるのか。今回同じポジションで出場した大橋祐紀、古橋亨梧も含め、今後の日本代表の１トップ事情を福田正博氏に解説してもらった。【中国戦で価値ある２ゴールを決めた小川航基】サッカー日本代表はＷ杯アジア最