NY株式20日（NY時間16:22）（日本時間06:22） ダウ平均43408.47（+139.53+0.32%） S＆P5005917.11（+0.13+0.00%） ナスダック18966.14（-21.33-0.11%） CME日経平均先物38385（大証終比：-55-0.14%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は５日ぶりに反発。取引開始直前にウクライナ軍が英国製の巡航ミサイル「ストーム・シャドー」をロシア領内の軍事目標に初めて発射したと伝わ