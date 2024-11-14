※経済指標 【米国】 ＊米消費者物価指数（CPI）（10月）22:30 結果0.2％ 予想0.2％前回0.2％（前月比） 結果2.6％ 予想2.6％前回2.4％（前年比） 結果0.3％ 予想0.3％前回0.3％（コア・前月比） 結果3.3％ 予想3.3％前回3.3％（コア・前年比） ※発言・ニュース ＊共和党が米下院で過半数獲得 米下院選挙で共和党が２１８議席で当確となり過半数を獲得した。これで下院も