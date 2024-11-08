DeNAは8日、東野峻2軍投手アシスタントコーチが今季限りで退団することを発表した。東野コーチは現役時代、巨人・オリックス・DeNAで活躍。現役引退後はDeNAで打撃投手やスコアラーなどを歴任し、2024シーズンから2軍投手アシスタントコーチを務めていた。