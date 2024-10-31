熊本は自民が議席独占西野太亮氏に聞く 熊本では自民党が4つの小選挙区を全て獲得。一方で全国的には256議席から190議席と、議席を大きく減らす結果となりました。また熊本の比例票も前回の衆院選から8万票ほど減少しています。 【写真を見る】【熊本2区で2回目の当選 自民・西野太亮氏に聞く】過半数割れの与党で「政治とカネ」「物価高」「交通渋滞」難題にどう取り組む？賃上げのため「国の予算」に言及も ――