ACIDMANが、2025年の全国ツアーの開催と、ツアーファイナルが7年振り7度目の日本武道館公演となることを発表した。 全国ツアーのタイトルは『ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025"』。“これぞACIDMAN”と呼ぶべきセットリストで行われる『This is ACIDMAN』は、2021年以降毎年開催されているワンマンライブ。シングル曲やMusic Videoが存在する楽曲で構成されるという、ACIDMANの入門編としても最適な内