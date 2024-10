ACIDMANが、2025年の全国ツアーの開催と、ツアーファイナルが7年振り7度目の日本武道館公演となることを発表した。

全国ツアーのタイトルは『ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025"』。“これぞACIDMAN”と呼ぶべきセットリストで行われる『This is ACIDMAN』は、2021年以降毎年開催されているワンマンライブ。シングル曲やMusic Videoが存在する楽曲で構成されるという、ACIDMANの入門編としても最適な内容、独自の世界観の楽曲をさらに魅力的に魅せる映像演出に加え、事前に公開されるセットリスト、ファン投票など趣向を凝らしたライブシリーズとしてファンから好評を博している。

5度目となる2025年は、過去最大規模の10公演を開催。3月20日(木・祝)のZepp Nagoyaからスタートし、10月26日(日)に7年振り7度目となる日本武道館で締めくくる。また今回のツアーでは、各会場ごとにセットリストが変わり、ファン投票曲も公演別で受付けるとのこと。

さらに、開催発表と共に、日本武道館前で撮影されたACIDMANの最新ビジュアルを使用したポスターが公開された。

チケットは現在最速先行受付を実施中。ファイナルの武道館公演は、『This is ACIDMAN 2024』以降開催されるACIDMANのワンマンライブ、さらに3月からのツアー各会場で“会場手売り販売”が行われ、ここで購入した場合ポスターがプレゼントされる。

また、各先行受付で購入した人には、ポスターにメンバーのサインを入れた画像をプレゼント。「ACIDMAN MOBILE」会員先行で購入した人には、ポスター画像に加えてピクチャーチケット、ポスターに使用された写真のアザーカット画像がプレゼントされる特典付き。