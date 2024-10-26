【ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024Division F 第7節】 10月25日開催 カプコンの格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを用いたプロリーグ「ストリートファイターリーグ」の原型が作られたのが2018年の「ストリートファイターリーグ powered by RAGE」であり、それから6年とな