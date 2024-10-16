「BCNランキング」2024年9月30日〜10月6日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）2位AQUOS R9 SH-M28（シャープ）3位arrows We2 FCG02（FCNT）4位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）5位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）6位Reno11 A 限定BOX（OPPO）7位Pixel 8a(au)（Google）8位Reno11 A（O