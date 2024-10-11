Intelが2024年10月10日、デスクトップAI PC向けの新たなプロセッサ「Core Ultra 200S(Arrow Lake-S)」シリーズを発表しました。以前の第14世代チップと比較して低温で効率的に動作し、AIタスクを高速化するためのNPUも搭載されています。インテルAI PC向け初のインテル® Core™ Ultra デスクトップ・プロセッサーを発表https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/newsroom/news/core-ultra-200s-series-desktop.htmlInt