プロゴルファーの岩井千怜がInstagramを更新。「AIG女子オープン」での思い出を披露しました。 「嬉しくなります」岩井姉妹が仲良し2ショットを披露 千怜プロは「Good memories」「St’andrews」とコメントし、「AIG女子オープン」の写真を投稿。姉妹で肩を組む写真や、果敢にバンカーショットへ挑む動画などが公開されています。 また「いつもありがとうございます！」とコメントし、自