俳優の神木隆之介（31歳）、中川大志（26歳）、松本穂香（27歳）が出演する、auの“意識高すぎ！高杉くん”シリーズ新CM「放送室（第1弾／第2弾）」篇が、9月20日より放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“学生時代のランチタイムの思い出”を語った。今回のCMは、ランチタイムにラジオ番組風の校内放送で、「iPhone 16 Pro」の魅力を小気味よく伝える高杉くん（神木隆之介）と、それを聞いてさまざまな反応を見せる松