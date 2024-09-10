LE SSERAFIMが、市場でのファッションショーを通じてヒップな魅力をアピールした。韓国で9日に放送されたKBS 1TV「6時私の故郷」には、LE SSERAFIMの宮脇咲良、カズハ、ホ・ユンジンがゲストとして出演し、京畿道（キョンギド）坡州（パジュ）のある農家を訪れた。この日、緑豆の畑を訪れたメンバーたちは、虫の多さに慌てた。カズハは特に虫が苦手な反応を見せ、笑いを誘った。日差しの下で緑豆を収穫しながら汗をかいたメンバー
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