ペ・スジ、MAMAMOOのファサらK-POPスターたちが“音楽旅行”へ乗り出す。本日（10日）、KBSは報道資料を通じて「高品格音楽旅行リアリティショー『私という歌手』が、KBSの新しいバラエティ番組として、11月に視聴者のもとを訪れる」と伝えた。「私という歌手 - ドイツ・ミュンヘン編」では、女優としても活躍しているペ・スジが安定した歌唱力を披露する。ここに、ATEEZのJONG HO、HONG JOONGが合流し、K-POPの真骨頂を見せる。歌