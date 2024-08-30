8月後半ごろからダイソーではハロウィングッズが並び始めます。今年も季節もの売り場に並び始めたので、今回は可愛い木製のオブジェを購入してきましたよ。似たようなものをほかの100円ショップでも購入できますが、ダイソーの商品はポップさが特徴。あえて指名買いしたくなる可愛さです。早速チェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ウッドオブジェ（かぼちゃ、おばけ）価格：各￥110（税込）販売シ