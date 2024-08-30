フジテレビの井上清華アナ（29歳）が、8月29日に放送されたトーク番組「トークィーンズ」（フジテレビ系）に出演。佐野瑞樹アナ（52歳）と伊藤利尋アナ（52歳）が、リモート会議中に「おじさん同士でボケのいちゃいちゃ」をしていると明かした。フジテレビの佐野瑞樹アナ、伊藤利尋アナ、山本賢太アナ、上垣皓太朗アナが番組のゲストとして登場。井上清華アナもVTR出演し、アナウンス室で月に1回、リモート会議を行っているが、佐