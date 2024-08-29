西日本旅客鉄道（JR西日本）は、台風10号接近に伴い、きょう8月29日に計画運休を実施する。山陽新幹線では、広島〜博多駅間でおおむね午後5時以降の運転を取りやめる。瀬戸大橋線では、午後1時頃から最終まで瀬戸大橋を通過する列車は運転を取り止め、「マリンライナー」は岡山〜児島駅間で折り返し運転を行う。特急しおかぜは「しおかぜ13号」「しおかぜ14号」以降、特急南風は「南風11号」「南風12号」以降、特急うずしおは「う