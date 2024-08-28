28日午後、Red Velvetのジョイがソウル市陽川（ヤンチョン）区木洞（モクトン）SBSで行われた「動物農場」の収録に参加した。・Red Velvet ジョイ、セクシーな鎖骨をアピール！女神のような美貌・【PHOTO】SEVENTEEN ホシ＆Red Velvet ジョイら「DIESEL」のイベントに出席