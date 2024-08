GOT7のヨンジェが、アジアツアー「ONCE IN A DREAM」の始まりであるタイ・バンコクコンサートで、1万人余りの観客を熱狂させた。ヨンジェは、24日と25日の2日間、タイのユニオンモールのユニオンホール2にてアジアツアー「ONCE IN A DREAM」のコンサートを開催し、ヨンジェならではのユニークな感性があふれる公演で、現地のファンに忘れられない時間をプレゼントした。アジアツアー「ONCE IN A DREAM」の幕開けを告げたバンコク公