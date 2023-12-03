2023年11月30日に放送されたドラマ「いちばんすきな花」（フジテレビ系）第8話で、主人公4人の共通の知人である志木美鳥（しき・みどり）の中学生時代を演じた上坂樹里さん（18）に注目が集まっている。ネグレクトを受けていた過去が明らかに女優の田中麗奈さん扮する美鳥は、春木椿（松下洸平さん）にとって忘れられない中学の同級生であり、主人公4人それぞれに共通する人物である。第8話では、大人になった美鳥が椿の元を再訪し