独立して事業が軌道に乗ると大きな収入と可能性を手に入れることができます。一方で独立には失敗のリスクが伴うため、そのリスクには十分備える必要があります。独立の失敗というと、営業がうまくいかず仕事がとれない状況をイメージされる方も多いかと思います。しかし、営業がうまくいっても独立に失敗するケースもあります。私は経営心理士として経営コンサルティングをすると共に、経営心理学を体系的に学ぶ経営心理士講座を主
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. MEGUMIの夫 降谷建志が不倫か
- 2. 藤井七冠の大逆転に解説者あ然
- 3. サントリーHD社長に「どの口が」
- 4. 電気代4倍 ラーメン店の倒産続出
- 5. 優秀なのに…採用ミスで組織崩壊
- 6. 大鳥居くぐる水上バイクが増加か
- 7. 新庄監督 引退選手の希望を拒否
- 8. NHK女子アナ「86キロ」動画反響
- 9. 結婚した羽生結弦「別居」か
- 10. BIGMOTOR 車買わずも納税通知書
- 1. サントリーHD社長に「どの口が」
- 2. 優秀なのに…採用ミスで組織崩壊
- 3. 大鳥居くぐる水上バイクが増加か
- 4. BIGMOTOR 車買わずも納税通知書
- 5. 福岡20人露出 現場は出会いの場?
- 6. ネットカジノ 利用者が語る恐怖
- 7. マタタビ 猫への毒性なしと確認
- 8. 財政難も…市長らの旅費6倍に
- 9. 大腸がん悪化させる体内物質特定
- 10. 巨大地震…日本のヤバすぎる被害
- 1. インボイス中止求め官邸前で抗議
- 2. 学校トイレ、洋式６８％に＝健康配慮で…
- 3. 中国客の解約、影響は「限定的」 処理…
- 4. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 5. 堀江氏 山本太郎氏を名指し批判
- 6. 京都・八幡市長選は11月12日投開票
- 7. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
- 8. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 9. 小室さん騒動 佳子さまに影響か
- 10. ローンなどで制約ある事実婚 小池百合…
- 1. 「死亡」の露司令官 取材応じる
- 2. 中国総領事「新潟の魚おいしい」
- 3. ターコイズブルーの魚 米で確認
- 4. 日本選手を笑う 中国選手が話題
- 5. 米と対立の4カ国 対決姿勢あらわ
- 6. 「濃い顔立ち」の1歳男児 話題に
- 7. 日本人彼氏と破局後 意味深投稿
- 8. 北朝鮮に入った米兵 追放決定
- 9. 100人以上…Apple Storeで略奪
- 10. イラク披露宴火災「地獄だった」
- 1. 3人に1人が「トイパ」の悪さ自覚
- 2. 中1が提出した「回路図」に驚き
- 3. 新宿駅出たら…翻弄された関西人
- 4. 中国 深刻な「バブル崩壊」か
- 5. スシロー 期間限定で100円皿復活
- 6. 「成婚しやすい女性職業」1位は
- 7. 手取り 20年前よりどれほど減少
- 8. PayPay上乗せ ソフトBが新プラン
- 9. 画面上で「回転ずし」＝タッチで注文、…
- 10. 生命保険 パチンコや競馬より損?
- 1. AmazonでAnker製品が最大42%オフ
- 2. 令和でも売れてる奈良土産 驚き
- 3. MetaQuest3発売 向上した点は?
- 4. 新iPhone ケースなし使用で変色?
- 5. まるで変身ロボ たためるバイク
- 6. Win11の大型アプデ 対話AIなど
- 7. 「ダンシングクラブ」で手づかみハロウ…
- 8. AppleがなぜVision ProではUSB-C版第2…
- 9. IIJ、DX人材の適性の可視化・適正配置…
- 10. Thermaltake、三角形サイドパネルの自…
- 1. 新庄監督 引退選手の希望を拒否
- 2. 大谷翔平 日本人初称号が濃厚に
- 3. 波瑠 ロッテ戦できつねダンス
- 4. 鈴鹿に観衆22万人 F1公式も驚愕
- 5. 三笘より激しく喜ぶ監督 話題に
- 6. 西武オーナー 山川穂高へ言及
- 7. 新庄監督「選手の年俸上げて」
- 8. イチロー氏「イクロー」に反対
- 9. 久保建英 大物の後釜に最適か?
- 10. 近本に再び死球 怒号飛び交う
- 1. MEGUMIの夫 降谷建志が不倫か
- 2. 藤井七冠の大逆転に解説者あ然
- 3. 電気代4倍 ラーメン店の倒産続出
- 4. NHK女子アナ「86キロ」動画反響
- 5. 結婚した羽生結弦「別居」か
- 6. わいせつ男の妻の苦しい言い訳
- 7. 「まるで略奪」F1のぼり次々盗難
- 8. 井ノ原の宣材 顔に大きな「×」
- 9. 降谷建志 MEGUMIと離婚する意向
- 10. ピン子 橋田さん遺産でトラブル?
- 1. 「嘘やろ」コメダスイーツに騒然
- 2. 年の差玉の輿 驚きの夫婦ルール
- 3. 高齢処女も 女性用風俗のリアル
- 4. 叱らない教育…モンペママの末路
- 5. 育休中の夫 妻の不満分かった訳
- 6. 年齢を重ね悟った真理…共感殺到
- 7. ペプシ買うと…太っ腹企画を開催
- 8. 窒息しそう 不快指数MAXキス体験
- 9. 嫌味な姑に反論 カッコいい義姉
- 10. 意外と太っている 思った瞬間