独立して事業が軌道に乗ると大きな収入と可能性を手に入れることができます。一方で独立には失敗のリスクが伴うため、そのリスクには十分備える必要があります。独立の失敗というと、営業がうまくいかず仕事がとれない状況をイメージされる方も多いかと思います。しかし、営業がうまくいっても独立に失敗するケースもあります。私は経営心理士として経営コンサルティングをすると共に、経営心理学を体系的に学ぶ経営心理士講座を主