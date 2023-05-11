All About編集部は4月10〜24日、全国10〜70代の352人を対象に「山梨県出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、実は「山梨県出身」と聞いて驚いた有名人ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】3位：中田英寿3位には、山梨県甲府市出身の中田英寿さんがランクイン。中田さんは、山梨県立韮崎高校を卒業後、ベルマーレ平塚（現・湘南ベルマーレ）に入団。フィジカルが強くキラー