5月24日に東京競馬場で行われた中央競馬（JRA）のGI・オークスで、女性騎手として初めてGIを制覇した今村聖奈騎手が騎乗したジュウリョクピエロ。その馬名の由来になったとされる、伊坂幸太郎氏の小説『重力ピエロ』が注目を集め、最新「オリコン週間文庫ランキング」において、前週6月1日付のTOP100圏外から19位に急上昇した。【ランキング表】2026年「上半期」文芸ほか2003年に単行本、2006年に文庫版が刊行された本作が同ラ