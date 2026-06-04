5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐が、4日発表の『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で、TOP10を独占しました。3月13日の北海道・札幌公演からスタートしたラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』。最終公演は5月31日に東京ドームで行われました。今回、TOP10にランクインした楽曲は、いずれも最終公演で披露された楽曲。ライブをきっかけに再生数が急上昇し、ランキングのTOP10を嵐