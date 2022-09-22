食楽web バーガーの大きさに定評のある『コメダ珈琲店』では、まるで満月を彷彿とさせる「フルムーンバーガー」が人気を博しています。 世間で言うところの月見バーガーですが、「フルムーンバーガー」が他社の月見バーガーと違うところは、お月様を卵とバンズの両方で見立てているところ。お月様のようにまん丸のバンズは想像以上の大きさで、直