「冬はイベントが多いし、食べ過ぎのせいでウエストがきつい」「冬の間ずっと家にいたせいか、お腹がポッコリしてきた」そんなことはありませんか? ポッコリお腹は早めに対処すればすぐに解消しますが、放っておくと元に戻すのに時間がかかってしまいます。冬に増えてしまった体重を減らすには、春ダイエットがおすすめです。そこで、この記事では春ダイエットをするメリットや、春ダイエットにぴったりの食材をご紹介します。すぐ