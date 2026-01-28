韓国で話題沸騰のキーボードキーリングブランド「ムヨンジヨン（無用之用/MUYONG ZIYONG）」が、2026年2月4日（水）～2月14日（土）の期間限定で阪神梅田本店にてPOP-UPを開催します。日本初開催となる今回のPOP-UPでは、168種類のキーキャップを組み合わせて作るカスタム体験に加え、バレンタイン限定アイテムや購入特典も多数ご用意しています。 ■「ムヨンジヨン」とは 「Useless but Useful（