イーセットジャパン、ビジネス映像メディア「PIVOT」の「＆question」にて生成AI時代のサイバー脅威を解説する動画を公開

イーセットジャパン株式会社

イーセットジャパン株式会社(https://www.eset.com/jp)（本社：東京都港区、代表取締役社長：永野 智、以下イーセットジャパン）は、ビジネス映像メディア「PIVOT」の番組「＆question」にて、生成AIの普及に伴い高度化・拡大するサイバー脅威をテーマとした動画を公開したことをお知らせします。

本動画には、ESET セキュリティ・アウェアネス・スペシャリストのオンドレイ・クボヴィチと、イーセットジャパン 代表取締役社長 永野 智が出演しています。生成AIの普及によって変化するサイバー攻撃の最新動向と、日本企業が直面するリスクについて解説しています。

特に、フィッシングやランサムウェア攻撃の巧妙化、攻撃対象の拡大に加え、国家関与が指摘される脅威までを含め、企業がとるべき対応の方向性を実践的な視点から提示しています。

イーセットジャパンの永野 智は以下のように述べています。

「生成AIの普及により、サイバー攻撃の高度化とスピードはこれまでにないレベルで進んでいます。企業にとって重要なのは、単なる対策の導入に留まらず、脅威の本質を理解し、継続的に対応力を高めていくことです。本動画を通じて、日本企業の皆さまが最新の脅威動向を正しく理解し、実効性のある対策を検討する一助となれば幸いです。」

番組概要

番組名：PIVOT「＆question」

出演者：オンドレイ・クボヴィチ（ESET セキュリティ・アウェアネス・スペシャリスト）、永野 智（イーセットジャパン株式会社 代表取締役社長）

動画URL：https://youtu.be/vHbvKKIQVMI

本動画のポイント

・ 生成AIの普及に伴うサイバー攻撃の高度化

・ 攻撃対象の広がりと日本企業への影響

・ ランサムウェアの最新動向

・ 国家レベルが関与する脅威の実態

・ ESETの脅威インテリジェンスに基づく分析

ESET 脅威インテリジェンスについて

ESETは、世界各国に展開するリサーチチームとグローバルなセンサーネットワークを通じて、日々発生するサイバー脅威の分析・検知・対策に取り組んでいます。これらの活動から得られる知見はESET Threat Intelligence（脅威インテリジェンス）として蓄積され、製品・サービスの高度化および顧客向けサービスとして提供されています。

ESET Threat Intelligenceの詳細はこちら(https://www.eset.com/jp/business/services/threat-intelligence/)をご覧ください。

ESETについて

ヨーロッパ発のサイバーセキュリティ企業であるESET(https://www.eset.com/jp/about/)(R) は、最先端のデジタルセキュリティを提供し、侵害が発生する前に防ぐことを目指しています。AIの力と人間の専門知識を融合させることで、ESETは既知・未知を問わず、進化し続ける世界中のサイバー脅威に先手を打ちます。企業、重要インフラ、個人を問わず、エンドポイント、クラウド、モバイルのいずれの保護においても、ESETのAIネイティブかつクラウドファーストなソリューションとサービスは、優れた効果と使いやすさを提供します。ESETのテクノロジーは「EU製」であり、強力な検知・対応機能、非常に安全な暗号化、多要素認証を備えています。24時間365日のリアルタイム防御と、地域に根ざしたサポート体制により、ユーザーの安全とビジネスの継続性を確保します。変化の激しいデジタル環境においては、先進的なセキュリティアプローチが求められます。ESETは、研究開発センターとグローバルなパートナーネットワークを活用し、世界トップクラスの研究と強力な脅威インテリジェンスを提供しています。詳細は、イーセットジャパンのウェブサイトwww.eset.com/jp(http://www.eset.com/jp/)をご覧ください。また、イーセットジャパンのソーシャルメディア(https://linktr.ee/esetjapan)をフォローしてください。