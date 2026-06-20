石川・加賀【ひとり温泉でリトリート】日常から解放され、自由な時間をすごす旅へ

株式会社H.P.D.コーポレーション加賀市・山中温泉「吉祥やまなか」白鷺の湯

北陸随一の渓谷美と謳われる鶴仙渓（かくせんけい）沿いの加賀コンシャスな湯宿「吉祥やまなか」（石川県加賀市 総支配人：村井博）は、2026年9月30日まで、美肌の湯といわれるまろやかな湯と、旬の会席料理を愉しむ、ひとり旅プランをご用意しました。

吉祥やまなか :https://kissho-yamanaka.com/

人気のひとり旅プラン

加賀パンケーキの「アフタヌーンティー」イメージ

日常から解放され、時間を気にせず、大人の自由な時間をひとりで過ごす、人気のひとり旅。当館では、チェックイン後の加賀アフタヌーンティー、無料の貸切風呂、毎晩開催される伝統芸能「山中節の夕べ」など終日館内で静かなやすらぎをご堪能いただけます。

「鶴仙渓」川床でマイナスイオンを浴びる

「鶴仙渓」川床 イメージ

翌日は「鶴仙渓」の川床でスイーツタイム、山中温泉のメインストリート「ゆげ街道」で街歩きもおすすめです。

街歩きも自由に、気ままに、マイペースで

「ゆげ街道」イメージ

現在、加賀温泉郷では、宿から加賀温泉駅までの手荷物配送サービス「加賀手ぶらでGO」を展開中です。片道900円で駅まで荷物を配送してくれるので、「アクティブ」派は旅の自由度がぐっと上がります。

加賀手ぶらでGO :https://www.tabimati.net/tenimotu

リトリート、スロートラベル、ワーケーション、思い思いのスタイルで

屋上のヨガ イメージ

屋上のヨガで朝活や陶板浴で整う「リトリート」、休養を最優先し、やることを最小限に抑える「スロートラベル」、仕事と旅を両立させる「ワーケーション」。同行者に左右されず、自分のスタイルで思いのままに旅ができるひとり旅。誰にも邪魔されない癒しの時間をおすごしください。

【ひとり旅】加賀の美食と伝統文化を五感で愉しむ「ひとり温泉リトリート」宿泊プラン

期間：2026年6月22日（月）～9月30日（水）

料金：1泊2食付き、お一人さま（税・サービス料込、入湯税150円別）

・35,500円～（渓流を望む和室：10畳）

・23,000円～（山側セミダブル洋室：14平方メートル ）

＊曜日・シーズン・客室タイプにより料金UPあり

夕食：加賀料理 べにはな「加賀会席」＊客室タイプにより異なります

「加賀会席」イメージ

・食前酒：天狗舞梅酒

・八寸：加賀能登山海の幸5種盛り合わせ

・造り：日本海の幸3種盛り合わせ

・郷土料理：合鴨の治部煮

・焼物：黒毛和牛 夏野菜包み焼きと揚げ野菜

・凌ぎ：中島菜うどん

・揚物：海老真丈 大場揚げ、ハタハタあられ揚げ

・食事：真蛸と枝豆の炊き込みご飯

・デザート：季節の果実を含む2種

朝食：「加賀朝食」＊客室タイプにより異なります

NEW！最大3,200円分「加賀 湯めぐり街あるき帖」が2,200円（税込み）

（公式HPで宿泊予約時の事前予約で2,000円）

◎ 山中グルメチケット × 2枚

・コロッケ（肉のいずみや）

・菊の湯アイス（山中座）

・娘娘饅頭（石川屋）

・地酒呑み比べ（辻酒販）

・大吟醸アイス（お酒倶楽部くぼで）

・川床スイーツ（鶴仙渓・川床）

◎ 総湯「菊の湯」入浴券 × 1枚 ＊湯巡り籠（バスタオル他をご用意）

◎「アイスストリート」チケット × 1枚

・最中アイス（山海堂）

・温泉玉子ソフト（小出仙）

・牧場の恵みジェラート（Amu Shop＆Cafe）

・抹茶アフォガード（芭蕉の館）

・野菜ソムリエのシャーベット（加賀野菜なかまさ）

・GATO chocolat（GATO MIKIO／1）

◎ 加賀温泉駅グルメ500円 割引券 × 1枚

・Cafe＆Bar「高乃蔵」

・Cafe「よつばハウス」

・クラフトビール「オリエンタルブルーイング」

※画像はイメージです

湯めぐり街あるき帖 :https://kissho-yamanaka.com/images/pdf/kagayumeguri.pdf

■ 新おもてなし2026年4月スタート！心と体を整える【マインドフルネス・リトリート】

（一部無料／要予約）

「星空観察」イメージ「陶板浴」イメージ

・天空のヨガ（土・日・月曜 7:00～7:40）※先着10名

・星空観察（不定期開催 21:30～22:30）

・吉祥スパ「陶板浴」（毎日 9:00～14:00）

・伝統工芸みずひき体験（水・金・日曜 16:00～約30分）※先着5名

・加賀染め浴衣の受付時間（金・土・日曜 14:00～16:00）3,000円

マインドフルネス・リトリート :https://kissho-yamanaka.com/images/pdf/kisshomindfulnessretreat.pdf

■「吉祥やまなか」のおもてなし（無料）

「貸切風呂」イメージ「ドリンクサービス」イメージ「加賀プリン」イメージ「山中節の夕べ」イメージ

・加賀パンケーキのアフタヌーンティー（14:30～16:00）

・九谷焼で愉しむドリンクサービス（24時間）

・貸切風呂1回50分（6:00～9:50／12:00～23:50）檜・岩・石造り

・夕方のハッピーアワー（16:00～18:00）クリアアサヒ or カクテル or 甘酒

・伝統芸能「山中節の夕べ」毎晩開催（20:45～約15分）

・お休み前のスイーツ「加賀プリン」（20:00～22:00）

・朝の湯上りに郷土料理「べろべろ」（7:00～10:00）

・約400種から選べる、男女色浴衣＆帯、羽織、湯かご他

・浴衣とナイトパジャマ

・客室にアロマオイル＆アロマポット

・ゆげ街道沿いのグループ旅館「かがり吉祥亭」への湯巡り

・結婚記念や誕生日、ご長寿祝い、連泊特典「Club Kissho」など、嬉しい無料のおもてなし

おもてなし :https://kissho-yamanaka.com/clubkissho/

■加賀温泉郷「山中温泉」

「鶴仙渓」遊歩道 イメージ

加賀四湯のひとつ。俳聖・松尾芭蕉が、草津・有馬とともに扶桑（ふそう）三名湯と称した、開湯1,300年の山中温泉。1.3kmの「鶴仙渓」遊歩道、江戸時代から続く総檜造りの「こおろぎ橋」、川床（4～11月）も風情たっぷりです。

「総湯」イメージ

山中漆器や九谷焼などの伝統文化が息づき、四季を通して公共温泉「総湯」を中心に街歩きが楽しめます。加賀前田家ゆかりの「那谷寺」、曹洞宗大本山「永平寺」や「福井県立恐竜博物館」、金沢へも車で1時間圏内。「北陸新幹線」の延伸により、東京駅から加賀温泉駅まで、乗り換えなしでダイレクトに繋がりアクセスが向上しました。

■吉祥やまなか

加賀市・山中温泉「吉祥やまなか」

名勝「鶴仙渓（かくせんけい）」沿いの加賀コンシャスな湯宿。新緑、深緑、紅葉、雪景色をお愉しみいただけます。「ミシュランガイド北陸版」では三つ星を獲得。

加賀市・山中温泉「吉祥やまなか」ロビーラウンジ

館内には、山中塗や九谷焼、加賀水引などの伝統工芸品を配し、加賀の上質な文化が感じられる設えです。

加賀市・山中温泉「吉祥やまなか」菊の湯

まろやかな湯は、ph値が高く、温泉大浴場や露天風呂、足湯、貸切風呂、グループ旅館「かがり吉祥亭」への湯巡りで楽しめます。

「加賀会席」イメージ

のどぐろ、甘海老、ズワイガニなど海の幸、能登牛、加賀野菜は、加賀会席と本格的な鉄板焼レストランでご賞味いただけます。

加賀市・山中温泉「吉祥やまなか」吉祥スパ

日本三大民謡に数えられる伝統芸能「山中節の夕べ」の公演、北陸最大級「吉祥スパ」では、金箔（新陳代謝）・銀箔（抗菌）を使うご当地トリートメントが、優雅な旅の癒しを演出します。

＊無料の定時送迎バスで、JR加賀温泉駅より車で25分、小松空港より40分。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xpqHW5TONTw ]