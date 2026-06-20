婚活女子が大集合！敏腕恋愛婚活アドバイザー・植草美幸氏による特別トークショーを実施「婚活で優先すべきことは？」婚活女子の悩みに真剣回答 参加者たちにエールも＜『時計じかけのマリッジ』イベントレポート＞

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月9日（火）に『時計じかけのマリッジ』最新話の先行試写を含む「『時計じかけのマリッジ』婚活女子応援！トークショー＆試写会イベント supported by Omiai」を開催いたしました。

『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者である3人の女性が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーです。徳本夏恵、中野綾香、西澤由夏（ABEMAアナウンサー）の3人が、平均年収2,000万円超えのハイスペック男性総勢30人との婚活に挑戦。6月16日（火）には最終回を迎え、ＳＮＳを中心に大きな反響を呼びました。

イベントでは婚活女子たちを招き、最終回直前にあたる第7話（開催日時点での最新話）の先行試写に加え、累計1,300組以上の成婚実績を持つ敏腕恋愛婚活アドバイザーの植草美幸氏によるトークショーを実施しました。

■「婚活で優先すべきことは？」婚活女子の悩みに回答「“いつまでに結婚したいか”を自分で決めて」

「婚活は辛いことではなく、すごく楽しいこと」婚活女子たちにエール

トークショーでは番組テーマにもちなみ、事前に参加者から寄せられた婚活に関する悩みや質問に植草氏が回答。「結婚できる人の条件、婚活する上で優先すべきことを教えてください」という質問に対し、「まずは“いつまでに結婚したいか”を自分で決めてください」とアドバイスしました。

続けて、婚活を成功させるには「婚活の時間を作ること」が重要だと言い、「例えば、皆さん習い事として、英語を習っているとか、ダンスを習っているとか、色んなことをされていると思うんですが、その時間を“婚活の時間”にまわしていただく。それをしない限り、なかなか婚活は上手くいかないと思います」と説明。また「あまりにもご自分の生活が充実していると、男性は『そこに（自分が）入る隙間がない』」と思って辞退しちゃう」と語り、結婚を目指すのであれば婚活を優先する時間を意識的に作ることの大切さを伝えました。

さらに「『結婚する男性はつまらないくらいがちょうどいい』と言われるが、一緒にいてつまらない人とこの先一緒にいたいと思えない」「出会いの場に行くと遠慮してしまい、相手の中身を知るための踏み込んだ質問ができない」「趣味や一人の時間が充実していて、恋愛や結婚に前向きになれない」といった、参加者から寄せられたリアルな悩みにも回答。植草氏は「表面的なところでしかお相手を判断していない」「膝と膝を突き合わせてお話をして、“どんな生き方をしてきているのか”“何を考えているのか”、その以前に“どんなご家庭で育った人なのか”っていうところを、たくさん聞き込みリサーチをしてください」とアドバイスしたほか、相手との将来を具体的にイメージしながら会話することの重要性を語り、“遠慮せずに相手のことを知ろうとする姿勢”が必要と呼びかけました。

そして、トークショーの最後には、会場に集まった婚活女子たちに向け、「婚活っていうのは辛いことではなく、すごく楽しいことなんです」「たくさんいる中から“この人”っていう風に決めていく。デートもいろんなところに行く、美味しいものも食べに行く。婚活中は毎日がハッピーで『楽しいものに向かっていくんだ』っていうことを頭に入れて前向きに進んでいっていただきたいと思います」とエールを送りました。植草氏の実践的なアドバイスに、会場の参加者たちも熱心に耳を傾けました。

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6月16日（火）放送の最終回第8話では、ついに30日間にわたる婚活プログラムが終了し、運命の“結婚式”を迎えました。ウェディングドレス姿の女性たちが人生を左右する最後の決断を迫られる様子も見られます。さらに最終回放送を記念し、現在全話無料配信中です。この機会に、ぜひこれまでの波乱万丈の婚活プログラムの全貌を改めてお楽しみください。

また、「ABEMAプレミアム」では、あやか、ゆか、なつえの“その後”や、恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏による“婚活反省会”といった『時計じかけのマリッジ』スペシャルコンテンツを順次配信中です。ぜひ、こちらもあわせてお楽しみください。

■ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』概要

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＜第8話＞

第8話配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p80

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2058

番組公式HP：https://www.tokeimarrige.com/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/tokemari_official

※SNSにおける番組公式ハッシュタグは「#時計じかけのマリッジ」「#とけマリ」です。

【参加】

中野綾香

西澤由夏

徳本夏恵

【スタジオMC】

サバンナ・高橋茂雄

夏菜

エルフ・荒川

森香澄

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/