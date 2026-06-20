山口周さん・山口真由さん・田村淳さん推薦！　2500年にわたり世界中のリーダーが頼り続けた究極の生存戦略を現代に。「人生をひらく古典の知恵」シリーズから『孫子の兵法』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年6月19日に『TIMELESS WISDOM 人生をひらく古典の知恵 孫子の兵法』（孫武著、ジル・ハッソン編著、永盛鷹司訳）を刊行しました。

中国の東周時代の将軍・孫武によって2500年前に書かれた『孫子の兵法』を、現代を生きる人に向けたメッセージとともに新訳版で再編集。おしゃれな装丁にときめき、見開き1項目の構成でわかりやすい、自分のペースで生きる戦略を学べる一冊です。

■ 2500年前の戦略書なのに、現代の私たちの生き方にも通ずる

人間関係、終わらないタスク、恋愛、SNSでの比較--自分を揺さぶる様々な物事に消耗してしまう……

実は『孫子の兵法』の知恵は、現代の私たちが抱えるこれらの悩みにも応えてくれます。孫子が説く戦略の本質は、力でねじ伏せる方法ではなく、「いかに戦わずして、よりよく人生を進めるか」という知恵です。誰にもすごいとも思われずに、気が付いたら前に進んでいる。それこそが、真に目指すべき姿なのです。

■ 頑張りすぎな人生に、戦略という武器を授ける68の言葉

「勝算のない勝負はしない」「自分の形にとらわれず、水のように柔軟に状況に合わせる」「感情に任せた行動は、最大の失敗を招く」--見開きの右ページに「孫子の言葉」、左ページに「現代に役立つ解説」を添えました。あなたが息苦しさや行き詰まりを感じたとき、ふと開いたページの一節が、しなやかに生きるための戦略として、あなたを支えます。

■ 様々な分野で活躍する著名人が推薦！カバーイラストは森優さんの描きおろし

著述家の山口周さん、法学者の山口真由さん、タレントの田村淳さん。異なる分野で著名な活躍をされているお三方が、本書に対して推薦のコメントを寄せています。



山口周さん

戦わない人が、いちばん強い。孫子が教える「人生の兵法」。



山口真由さん

SNSに氾濫する感情の波にさらされる現代の私たちにこそ、二千年超のときを経て語り継がれる叡智は響きます。そこには徹底した冷徹さによる情報分析、機会をとらえた大胆な決断という普遍的な事実が語られています。

田村淳さん

人間関係、仕事、人生……

この迷い多き世界を生き抜くための「智慧」がここにある。

カバーイラストは、人気のイラストレーター・森優さんの描きおろしです。『孫子の兵法』の世界観を現代的にアップデートし、表現しています。

■ こんな方におすすめです

◎書籍概要

- 職場の人間関係や競争に疲れを感じているビジネスパーソン- 孫子の兵法に興味があるが、難しくて読めないと思っている方- 無駄な消耗を避け、大切なことにエネルギーを注ぎたい方

【目次】

Chapter 1 事前に考えるべきこと

Chapter 2 戦争の作戦

Chapter 3 戦略的な攻撃

Chapter 4 戦いの順序

Chapter 5 軍隊の勢い

Chapter 6 空所と兵力

Chapter 7 交戦にあたっての戦略

Chapter 8 ９つの変化

Chapter 9 兵の動かし方

Chapter 10 地形

Chapter 11 ９つの土地

Chapter 12 火攻め

Chapter 13 スパイの利用

【著者情報】

孫武

中国の東周時代の将軍、軍事戦略家、哲学者。彼の重要な著作『孫

子の兵法』は、史上最も影響力のある戦略本として知られる。準備、

適応、自身と敵の両方の理解の原則を取り上げた彼の見識は、時

代を超えても通用するもので、世界中のビジネス・政治・自己啓発

の指導者に影響を与えている。

＜編著＞ ジル・ハッソン

作家、キャリアコーチとして、個人の成長やキャリア開発、メンタルヘルス、ウェルビーイングに関連する幅広いトピックについて、20年にわたり執筆と指導を行ってきた。著書は22冊を超える。レジリエンス、コミュニケーション・スキル、アサーティブな自己主張などに関する本も執筆している。



＜訳者＞ 永盛鷹司

翻訳家。主な訳書にヨハン・エクレフ『暗闇の効用』（太田出版）、マシュー・サイド『勝者の科学 一流になる人とチームの法則』（ディスカヴァー）、スーザン・シュナイダー『あなたとAIが融合する日』（小山虎監訳、ニュートンプレス）などがある。

【書籍情報】

タイトル：『TIMELESS WISDOM 人生をひらく古典の知恵 孫子の兵法』

発売日：2026年6月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／200ページ

ISBN：978-4799332917

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＜紙書籍＞

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＜電子書籍＞

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