いくつものWebサイトにログインし請求書をダウンロード ―― その手作業を、パスワードを外部にもLLMにも渡さずに自動化するAI経理エージェントをhomulaがagens上で提供開始

株式会社homula

株式会社homula（本社：東京都港区赤坂）は、AIエージェント実行基盤「agens（エージェンス）(https://homula.ai/agens)」の活用領域として、請求書のWebサイトからの取得を自動化するソリューションを、大企業の経理部門および請求書受領代行（BPO）事業者向けに提供します。あわせて、要件整理から本番稼働までを伴走する導入プログラムを開始します。

請求書の電子配信が普及する一方、その配信先は標準化されず、企業ごと・取引先ごとに異なる多数のWebサイトへ毎月ログインして1件ずつダウンロードするという手作業が、経理および受領代行の現場に残り続けています。agensは、この作業を自社環境の中だけで完結したまま自動化します。

特定SaaSに組み込まれた専用エージェントとは異なり、agensは(1) 用途を請求書取得に限定せず自由にカスタマイズでき、(2) 社内で利用を承認済みのLLMをそのまま使え、(3) ログインID・パスワードや取得した請求書データを外部のSaaS事業者にもLLMにも渡さずに処理できる点が最大の特徴です。さらに、取得と同時に請求書の内容を構造化データ化し、会計システムやERP等の後続の請求書処理システムへ連携（同期）できるため、「取得して終わり」ではなく後工程まで一気通貫で自動化できます。

デモ・ご相談 :https://homula.ai/contact

Agens経理エージェント： https://homula.ai/agens/use-cases/finance(https://homula.ai/agens)

背景：請求書は「電子化」されたが、受け取りは手作業のまま

請求書の電子配信・電子インボイス（Peppol等）への移行が進む一方で、配信手段は標準化されていません。取引先はそれぞれ異なる請求書配信サイト・発行システムを採用しており、受け取る側の1社あたりの対象サイトは数十種類規模に及ぶことも珍しくありません。

その結果、経理担当者は毎月、サイトごとに異なるURL・ID・パスワードでログインし、発行を待ち、1件ずつダウンロードするという作業を繰り返しています。発行日のずれによる「空振り」や取得漏れ、それに伴う取引先への問い合わせも頻発します。請求書の受領を代行するBPO事業者にとっては、この「Webサイトからの手作業ダウンロード」が最も負荷の高い工程の一つとなっています。

既存の手段が抱える2つの限界

この課題に対する従来のアプローチには、大きく2つの限界がありました。

agensによる解決：汎用ハーネス × モデルフリー × セルフホスト

- 手作業の継続 ―― 自動化されず、人手と時間に依存し続ける。 サイトの多様さゆえに自動化が難しく、月次の取得作業がそのまま人手に残ります。- 特定SaaSの組み込みエージェントへの依存 ―― 用途・モデル・データが固定される。 近年、請求書受領SaaSに組み込まれた自動取得エージェントも登場しています。しかしこの方式は、(a) その製品が想定する請求書処理という用途に限定され、(b) 利用できるAIモデルがベンダー指定のものに固定され、(c) 取り扱うデータがベンダー側のクラウドに渡ることが前提になります。データ主権が厳しく問われる大企業や、複数の顧客から請求書を預かるBPO事業者にとっては、契約・セキュリティの観点でこの前提が障壁になります。

agensは、特定業務に固定された製品ではなく、AIに実務を安全に任せるための汎用的な実行・統制環境（エージェント・ハーネス）です。請求書のWeb取得は、その上で動く一つのユースケースに過ぎません。

特定SaaSの組み込みエージェントと比べた、agensの違いは次の5点です。

- 適用範囲：従来の組み込みエージェントは、その製品が想定する請求書処理の用途に限定されます。agensは請求書取得に限らず、任意のPC業務へ適用でき、自由にカスタマイズできます。- 利用できるLLM：従来はベンダー指定のモデルに固定されます。agensは社内で利用を承認済みのLLM API（Azure / AWS / GCP 等）を自由に選択できます。- データの所在：従来は取り扱うデータがベンダーのクラウドへ渡ります。agensは自社環境内で完結し、構成次第でデータを社外に出さずに運用できます。- ログイン情報の扱い：従来は外部SaaSの基盤にID・パスワードが保持されます。agensは自社環境内で保持し、LLMにも渡さずにログインを実行します。- 受領代行（BPO）での利用：従来は外部SaaSに顧客データを預ける契約上の制約が生じます。agensは自社環境内で完結するため、複数顧客の請求書を安全に代行取得できます。

動作の概要： agensは生成AIに隔離されたサンドボックス（仮想PC）を与え、AIが画面を確認しながらログインからダウンロードまでの手順を自律的に組み立て、実行します。一度成功した取得手順は「スキル」として保存され、2回目以降は高速かつ安定的に再実行されます。これらはすべて、自社環境・自社のネットワークの中で、担当者本人が操作するのと同じ形で行われます。

「取得」で終わらず、後続の請求書処理まで接続： agensは請求書を取得するだけでなく、その内容を構造化データとして同時に抽出できます。請求元・金額・日付・明細といった項目を、取得と同じ流れで会計システム・ERP・既存の請求書処理基盤へ**そのままデータ連携（同期）**できるため、従来は人手やOCRで起こしていた工程を圧縮できます。MCP（Model Context Protocol）に対応しており、特定の処理システムに縛られることなく、現在お使いの環境へ組み込めます（連携可否・抽出精度はサイトや帳票により異なります）。

ログイン情報を「外」にも「AI」にも渡さない設計： 各サイトのID・パスワードは自社環境内で安全に管理され、ログイン操作の際にエージェントの実行環境が直接入力します。パスワードそのものはLLMの判断材料（プロンプト・コンテキスト）には載らず、AIモデルの提供事業者に渡ることもありません。セルフホスト構成と合わせ、認証情報・請求書データのいずれも外部のSaaS事業者にもLLMにも渡さずに運用できます。クラウド型サービスのように「複数サイトのID・パスワードを外部の基盤にまとめて預ける」必要がないため、情報集約に伴うリスクを構造的に抑えられます。

2つの提供形態

１. 大企業の経理部門向け： 自社環境に閉じたまま、請求書のWeb取得を自動化。社内で承認済みのLLMをそのまま用いることができ、AIの利用ポリシーが厳しい組織でも導入しやすい構成です。

２. 請求書受領代行（BPO）事業者向け： 自社環境内で完結する形で、複数の顧客の請求書を安全に代行取得。一度構築した取得スキルは同種のサイトで再利用でき、対応する顧客・サイトが増えるほど追加コストが逓減します。請求書受領代行サービスの差別化要素として組み込むことが可能です。

申込・お問い合わせ :https://homula.ai/contact

導入プログラム：本番稼働までの伴走実装

「PoC止まり」を避け、自社の業務に組み込んだ状態での本番稼働まで、homulaのLLMネイティブFDE（Forward Deployed Engineer）が伴走します。

内容： 対象サイトの棚卸しと優先度設計、取得フローの構築・スキル化、セルフホスト環境構築、既存の保存・処理フローへの接続、運用設計（取得失敗分の記録・改善ループ）。

対象： 大企業の経理部門、請求書受領代行（BPO）事業者。

価格： デモ・相談は無料。導入・伴走は有償（個別見積）。

株式会社homulaについて

社名：株式会社homula

所在地：東京都港区赤坂1-14-14第35興和ビル

代表取締役：福地峻

事業内容：

本件に関するお問い合わせ

- AIエージェント実行基盤「Agens」の開発・提供- n8n / Dify / LangChain / LangGraph / ChatGPT / Gemini / Claude 等を活用した業務自動化・AIエージェント開発のコンサルティング・受託開発

株式会社homula 広報担当

Agens製品ページ： https://homula.ai/agens

Agensに関するお問い合わせ：https://homula.ai/contact

コーポレートサイト： https://www.homula.jp