トヨクモ『安否確認サービス2』、気象庁の「レベル５土砂災害特別警報」に対応

トヨクモ株式会社

誰でも簡単に使えるビジネス向けのクラウドサービスを提供するトヨクモ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 裕次、以下トヨクモ）は、安否確認サービス2(https://www.anpikakunin.com/)において、気象庁が2026年5月29日の防災気象情報の体系見直しで新たに位置づけた「レベル５土砂災害特別警報」への自動送信対応を2026年6月10日に完了しました。

本対応により、安否確認サービス2で特別警報時の自動送信設定を利用中のお客様は、設定を変更することなく、「レベル５土砂災害特別警報」の発表時にも安否確認通知が自動送信されます。

背景：2026年5月、防災気象情報の体系が大きく見直されました

気象庁は、防災気象情報の体系見直しにともない、2026年5月29日から新たな防災気象情報の運用を開始しました。

この見直しの一環として、従来「大雨特別警報」の一部として扱われていた土砂災害のリスクが切り離され、独立した特別警報「レベル５土砂災害特別警報」として整理されました。

土砂災害のリスクを独立した名称で明確にすることで、最大級の警戒を呼びかける情報であることが、より直感的に伝わるようになっています。

（参照：気象庁「新たな防災気象情報について(令和8年～)」 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/index.html ）

企業・自治体にとって、こうした制度改正のたびに自社の安否確認の仕組みを点検・更新する作業は、防災・BCP担当者の負担となりがちです。

安否確認サービス2は、今回の体系見直しに対応し、お客様が個別の設定変更を行うことなく、新たな防災気象情報に追随できる体制を整えています。

安否確認サービス2の対応内容

安否確認サービス2では、特別警報時の自動送信設定を利用している場合、「レベル５土砂災害特別警報」が発表されると、自動で安否確認通知が送信されます。

従来から対応している特別警報（大雨、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮）についても、引き続き変わらず対応します。

安否確認サービス2について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32205/table/246_1_af730f170d45b800af6ebeccf5bc8fd8.jpg?v=202606170152 ]

安否確認サービス2は、4,800社以上（2026年3月末時点）が利用する法人向けの安否確認システムです。

企業の存続および従業員の生活基盤となる災害後の早期事業復旧に重きを置き、安否の確認機能のみならず、その後の対策指示や情報共有を意識した、掲示板やメッセージ機能などを備えています。

気象庁が発表する地震・津波・特別警報などに連動した自動送信に対応しており、災害発生時に管理者が操作をしなくても、あらかじめ設定した条件で安否確認を配信できます。

製品HP：https://www.anpikakunin.com/

導入事例：https://www.anpikakunin.com/case

お問い合わせ：https://www.anpikakunin.com/contact

トヨクモ会社概要

クラウドを使ったテクノロジーとアイデアで、誰でも簡単に使えるクラウドサービスを提供するSaaS企業です。

簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいユーザーインターフェースで、IT初心者の方にとっても安心して利用できるサービスを提供し、企業における情報化の第一歩を支援しています。

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

商号：トヨクモ株式会社（Toyokumo, Inc.）

代表：山本 裕次

設立：2010年8月

URL：https://www.toyokumo.co.jp/

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（コード番号 4058）

事業内容：クラウドサービスの開発/提供、新サービスの開発と運用

安否確認サービス2 https://www.anpikakunin.com/

FormBridge https://www.kintoneapp.com/form-bridge

kViewer https://www.kintoneapp.com/kviewer

kMailer https://www.kintoneapp.com/kmailer

PrintCreator https://www.kintoneapp.com/print-creator

DataCollect https://www.kintoneapp.com/data-collect

kBackup https://www.kintoneapp.com/kbackup

トヨクモ スケジューラー https://www.toyokumo.app/scheduler

NotePM https://notepm.jp/

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※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

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