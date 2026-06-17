【那須グランピング】都会ではなかなかできない夏体験を那須で満喫！家族で楽しむ体験型グランピング『サマーファミリープラン』販売開始

株式会社ホスピタリティオペレーションズ

全国でホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園などのホスピタリティ事業を展開する株式会社ホスピタリティオペレーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中章生）のグループ会社、株式会社那須カントリークラブ（本社：栃木県那須郡那須町、代表取締役：田中章生）が運営する「那須グランピング」は、2026年7月1日（水）より、夏休みの家族旅行にぴったりな期間限定プラン『サマーファミリープラン』の販売を開始いたします。

近年、都市部では花火や外遊びができる場所が限られ、子どもたちが自然の中で思いきり遊び、夏ならではの体験を楽しむ機会が少なくなっています。そこで那須グランピングでは、自然豊かな環境を活かし、家族で楽しめる“体験型グランピング”をテーマにした夏限定プランをご用意いたしました。

本プランは、都会では場所や時間の制限が多い「花火体験」、広々とした自然の中で思いきり楽しめる「シャボン玉体験」、さらにグランピングでも本格的なキャンプ気分を味わえる「飯ごう炊飯体験」をお楽しみいただけます。火を囲みながらご飯を炊き、夜には花火を楽しむ。そんな夏休みらしい体験を、家族みんなで気軽に満喫できる内容となっております。さらに、チェックイン時には本格ジェラートまたは那須新生酪農の牛乳を使用したアイスクリームを1名様につき1個プレゼント。自然の中で遊び、食べて、泊まる。那須ならではの魅力を詰め込んだ、家族旅行におすすめのプランです。グランピングならではの快適な滞在環境を保ちながら、アウトドア体験や自然とのふれあいを楽しめる本プランで、ご家族の夏の思い出づくりをサポートいたします。

夏限定の体験型グランピング『サマーファミリープラン』のご案内

自然豊かな那須のロケーションを活かし、家族みんなで夏ならではのアウトドア体験を楽しめる期間限定プランをご用意いたしました。花火やシャボン玉、飯ごう炊飯など、お子様が夢中になれる体験コンテンツを通して、グランピングならではの非日常をお楽しみいただけます。昼間は広々とした自然の中で思いきり遊び、夕食時には飯ごう炊飯に挑戦。夜は花火を囲みながら家族団らんの時間を過ごすなど、滞在そのものが夏休みの思い出になる体験型プランです。快適なグランピング空間の中で、アウトドア体験と家族時間をお楽しみください。

【プラン名】

【花火や飯ごうご飯等特典満載 サマーファミリープラン】グランピング1泊2食付き！

【特典】

・シャボン玉キット（1名様につき1本）

・花火セット（2袋）

・飯ごうご飯セット（米2合）

※お客様ご自身でグリルを使用し、飯ごうでご飯を炊いていただきます

・チェックイン時に本格ジェラートまたは那須新生酪農アイスクリームをプレゼント（1名様につき1個）

【無料特典】

併設のゴルフ場「那須カントリークラブ」で、3つの無料アクティビティをご体験いただけます。(1)那須カントリークラブの実際のゴルフコースを2ホール無料で『ゴルフ体験』

(2)広大なゴルフコースをカートで散策『カートで散歩』

(3)幅広い年齢層で楽しめる『スナッグゴルフ』体験

※無料アクティビティ体験は宿泊日当日となります

※ご利用時間：14～17時

【宿泊期間】

2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

【プラン料金】

大人：19,911円（税込）～

小学生：17,040円（税込）

幼児（寝具・食事あり）：10,110円（税込）

幼児（寝具のみ）：7,140円（税込）

※1泊2食付き／1室4名利用時

※幼児対象：3歳～6歳未就学児（2歳以下無料）

【プラン詳細】

https://nasuglamping.com/plan/summer_family2026/

【お問い合わせ】

0287-62-0840

サマーファミリープラン特典グランピングディナー那須グランピング

那須の雄大な自然に囲まれたグランピング施設。広々とした直径7ｍのドームテントには、シャワー、トイレ、洗面台、冷暖房を完備。夕食、朝食は那須の食材をふんだんに使用したお料理をご提供いたします。無料アクティビティも充実しており、非日常と贅沢な時間をお過ごしいただけます。

那須グランピング 外観ドームテント内モーニング那須カントリークラブ

那須グランピングに併設するゴルフ場「那須カントリークラブ」は、1966年開場の歴史と風格のあるゴルフクラブです。赤松林でセパレートされたフラットな18ホールは、ほどよいアップダウンやドッグレッグなど、バラエティに富んだコースが特徴。美しい自然と戦略性の高いコースが融合し、多くのゴルファーに人気を博しています。

那須カントリークラブ

［施設名］ 那須カントリークラブ／那須グランピング

［所在地］ 〒329-3215 栃木県那須郡那須町寺子乙677-28

［TEL］ 0287-62-0840

［アクセス］ 東北道「那須IC」より約8分

JR東北新幹線「那須塩原駅」よりクラブバス（予約制）で約20分

［公式サイト］ 【那須カントリークラブ】https://nasu-cc.com/

【那須グランピング】https://nasuglamping.com/

［会社名］ 株式会社ホスピタリティオペレーションズ

［所在地］ 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5-16

［代表取締役］ 田中 章生

［設 立］ 2005年7月22日

［主要な事業内容］ ホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園

［公式サイト］ https://www.hospitality-operations.co.jp/

株式会社ホスピタリティオペレーションズ

全国にホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園などのホスピタリティ事業を展開。