ファインディ、「金融データ活用推進協会」に特別会員として加盟

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、一般社団法人金融データ活用推進協会（以下 「FDUA」）に2026年5月付で特別会員として加盟し、6月15日より正式に活動を開始することをお知らせいたします。

FDUAは、「金融データで人と組織の可能性をアップデートしよう」をミッションに掲げ、「組織」「人材育成」「技術」の金融実務に関するノウハウを共有し、個人・企業・業界のアップデートを目指して設立されました。

当社は、「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。当社が提供する「Findy Team+」は、経営と開発現場をつなぐAI時代の開発資本プラットフォームです。AI活用の基盤構築を支援するコンサルティングから、開発状況や投資対効果のデータ化までを網羅し、開発現場の改善から経営判断までを一気通貫で支援しており、スタートアップから大手まで約1,400社（トライアル含む）へ導入されています。

金融庁のAI開発を受託するなど、業界のデータ活用を牽引するFDUAへの特別会員としての加盟を通じ、主に「Findy Team+」の知見を活かした貢献を目指します。金融業界を含む幅広い業界における開発組織の支援実績をもとに、金融分野における開発組織の課題解決や、AI・データ活用の推進に伴走してまいります。

◆ 金融業界の内製開発・AI活用の「仕組み化」をテーマにイベント開催

また当社は、金融業界の開発組織における内製化やAI活用の推進を支援するためのイベントも開催しています。2026年7月14日(火)には「金融業界の開発組織がAI時代に整えるべき『3つの仕組み』」と題したオンラインイベントを開催いたします。

本イベントでは、株式会社横浜銀行、株式会社セブン銀行、株式会社みずほフィナンシャルグループのキーパーソンが、「評価・育成」「計測・改善」「AI活用の組織化」という3つの観点から、AI時代に求められる開発組織の在り方について議論を深めます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45379/table/244_1_b7a0933a31bc619fccca1b30478df615.jpg?v=202606151151 ]参加申し込みはこちら :https://jp.findy-team.io/event/live/finance-devorg-260714/?utm_source=prtimes&utm_medium=organic

※本イベントは当社主催のイベントであり、FDUAが共催するものではございません。

◆ 一般社団法人金融データ活用推進協会概要

設 立 日 ：2022年4月25日

所 在 地 ：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル

代表理事 ：岡田 拓郎

活動内容 ：

（１）金融機関のAI・データ活用推進のためのデザインパターンの作成

（２）金融業界内・関係諸団体等との情報交換や連携

（３）金融データの魅力を発信するデータ分析コンペティションの開催、運営

ホームページ ：https://www.fdua.org

◆ファインディ株式会社について

2016年に事業を開始した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI時代の開発資本プラットフォーム「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約29万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの約5,400社にお使いいただいております。（※）

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地： 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者： 代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト ： https://findy.co.jp/

（※）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしており、Findy Team+のトライアル導入企業数も含まれます。