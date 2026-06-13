Shopifyで画像スライドショーをタブ切り替え表示できるアプリ「シンプルタブ型画像スライドショー｜商品説明タブ切り替え」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプルタブ型画像スライドショー｜商品説明タブ切り替え」をリリースしました。

本アプリは、2026年6月2日 10:00 に正式公開いたしました。

「シンプルタブ型画像スライドショー｜商品説明タブ切り替え」は、Shopify ストアにタブで切り替えるタイプの画像スライダーを商品ページやホームページに設置できるアプリです。最大 5 枚の画像をタブのラベルで分類しながら表示できるので、「サイズ別」「カラー別」「特徴別」など、伝えたい情報を整理してお客様に見せることができます。

アスペクト比、タブの色や文字サイズ、矢印のスタイル、自動スライドのスピードなど、ストアの雰囲気に合わせて細かく調整でき、PC 用とスマホ用で別々の画像も設定可能です。自動スライド・マウスドラッグ・スワイプ操作にも対応しており、ストアの世界観にぴったり合うスライドショーを作成できます。

ノーコードでテーマに追加できます。料金は Basic Plan 月額 ＄4.99 で、1 週間の無料体験が可能です。年払いで実質 2 ヶ月分無料でお得にご利用いただけます。

▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-165-image-tab-slider?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-165-image-tab-slider/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプルタブ型画像スライドショー｜商品説明タブ切り替え」について

タブ切り替え式の画像スライドショーを商品ページやホームページに設置できます。

「シンプルタブ型画像スライドショー｜商品説明タブ切り替え」は、Shopify ストアにタブで切り替えるタイプの画像スライドショーを簡単に設置できるアプリです。最大 5 枚までの画像をタブのラベルごとに整理して表示できるので、お客様が見たい情報をワンクリックで切り替えられて、商品の魅力をスッキリと分かりやすく伝えることができます。

アスペクト比やタブの色・文字サイズ、矢印デザイン、アニメーションの種類など、見た目のカスタマイズも豊富です。PC とスマホで別々の画像を出し分けたり、自動スライド・マウスドラッグ・スワイプ操作にも対応していて、ストアの雰囲気に合った最適な見せ方を実現できます。

主な特徴は以下のとおりです。

■ タブ形式で気になったスライドを素早く表示タブをクリックするだけで見たい画像にすぐ切り替えられます。

通常の画像スライダーと違い、タブで直接表示したい画像を選べるのが特徴です。 お客様が「サイズ別」「カラー別」「特徴別」など気になる情報をワンクリックで素早く切り替えられるので、商品の魅力をストレスなく伝えることができます。スライドの順番を待つ必要がなく、ユーザーが知りたい情報にダイレクトにアクセスできるため、コンバージョン率の向上にも貢献します。

■ PC とスマホで別々の画像を設定可能デバイスに応じて最適な画像を出し分けられます。

PC 用画像とスマホ用画像をそれぞれ独立して設定できるため、横長の PC ではワイドな画像を、縦長のスマホでは縦構図の画像を表示するなど、デバイスごとに最も魅力的な見え方を演出できます。スマホ用画像を設定しない場合は PC 用の画像が自動でスマホにも表示されるので、PC のみ運用したい場合にも柔軟に対応できます。

■ ノーコードで見た目をカスタマイズ専門知識がなくても画面操作だけで自由にカスタマイズできます。

アスペクト比、タブの色や文字サイズ、矢印のスタイル、自動スライドのスピードなど、見た目に関わる設定を画面上でつまみを動かしたり色を選んだりするだけで自由に調整できます。 コードを書く知識は一切不要で、ストアの世界観にぴったり合うスライドショーに仕上げることができます。タブの不透明度を 100% 未満にすれば、タブバーをスライド画像に被せてスタイリッシュに表示することも可能です。

■ 1 クリックでテーマに追加管理画面から1クリックでテーマにスライダーを設置できます。

アプリの管理画面から「テーマに追加」ボタンを押すだけで、お使いのテーマにスライダーをすぐに設置できます。 難しい設定や手作業のコード追加は不要で、初めての方でも迷わず導入できます。商品ページやコレクションページなど、好きなページの好きな位置に手動でブロックを追加することもできるため、表示位置の自由度も高いです。

■ 多彩なアスペクト比とアニメーション

スライドの縦横比を「最初の画像に合わせる」「16:9」「4:3」「1:1」「4:5」「9:16」から選べるほか、画像の収め方も「画像で埋める」「画像を収める」の 2 種類から選択可能です。アニメーションは「なし」「スライド」「フェード」の 3 種類に対応しており、自動スライドの間隔は 0～15 秒で設定できます。商品の世界観に合わせて落ち着いた印象や動きのある印象を演出できます。

■ 多彩な矢印スタイルと操作方法

矢印のスタイルは 7 種類から選択でき、色や大きさも自由に変更できます。 矢印を「なし」にしてタブだけで切り替えるシンプルな見せ方も可能です。マウスのドラッグ操作にも対応しているため、PC ユーザーもスマホのスワイプ感覚で操作できます。スマホ時の矢印表示の有無も切り替えられるなど、お客様の操作環境に合わせた最適な UI を提供できます。

▼参考記事

- Shopifyにタブ切り替え式の画像スライドショーを設置できるアプリ6選！商品の特徴を整理して見せる方法(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-165-image-tab-slider)- Shopifyの商品ページにタブ切り替え型画像スライドショーを設置する方法！商品の特徴を整理して伝える完全ガイド(https://unreact.jp/blog/shopify-tab-slideshow)- Shopifyのタブ切り替え型画像スライドショーアプリ9選！商品の特徴をわかりやすく伝える厳選アプリを徹底比較(https://unreact.jp/blog/shopify-tab-slideshow-app-9-selection)- 【Shopify】商品ページにタブ切り替え式の画像スライドショーを設置できるアプリ5選！商品の特徴をスッキリ整理して伝える方法(https://qiita.com/eijiSaito/items/826d25bf1873a142c21f)

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/