【市原市限定】6月限定キャンペーン｜納屋に眠る農業資材・園芸用品回収キャンペーン｜支柱・育苗箱・肥料袋も対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

市原市は、郊外型の戸建てや農地が広がり、家庭菜園・市民農園から専業・兼業農家まで、土いじりに親しむ方が多い地域です。そんな市原市で、「納屋や物置に、使わなくなった農業資材や園芸用品がそのまま眠っている」という声を多くいただきます。

シーズンが終わって出番のなくなった支柱やネット、割れた育苗箱やプランター、肥料や培養土の空袋、錆びついた農機具――「いつか使うかも」と取っておいた農業資材・園芸用品が、納屋や物置、畑の隅を長期間占有していませんか？

農業資材は、支柱やネットは長尺、肥料袋やマルチは量が多く、素材もさまざまで何ゴミとして出せばよいか分かりにくいものです。納屋から運び出すのも大変で、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨入りで農作業がひと段落し、納屋や物置の整理が進みやすい時期。「農業資材 処分」「園芸用品 処分」「支柱 処分」「市原市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、市原市限定で「納屋に眠る農業資材・園芸用品」まとめて回収キャンペーンを実施します。

支柱・育苗箱・肥料袋・プランター・農機具など、使わなくなった農業資材・園芸用品を含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

納屋・物置・畑まわりをスッキリ整え、次のシーズンに向けて作業スペースを取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

市原市は、五井・姉崎・ちはら台などの住宅地から、内陸部の田畑が広がる農村エリアまでを含む市域の広い街です。家庭菜園や市民農園が盛んな一方で、離農・規模縮小・世代交代などをきっかけに、納屋に農業資材がそのまま残されているケースが多い地域でもあります。

特に

・シーズンごとに買い足して数が増えた支柱・ネット・防虫資材

・割れたり古くなったまま積まれた育苗箱・プランター・素焼き鉢

・肥料や培養土の空袋、丸めたマルチシートや農POフィルム

は、手放す判断がつきにくく、納屋・物置・畑の隅を長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは、田植えや夏野菜の植え付けがひと段落し、納屋や物置の片付けが進むタイミング。使わない資材をまとめて手放し、作業環境を整えたいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：納屋に眠る農業資材・園芸用品まとめて回収キャンペーン（市原市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・イボ竹支柱・トンネル支柱・防虫ネット・寒冷紗・誘引ひもなど支柱／ネット類

・育苗箱・育苗トレー・ポット・プランター・素焼き鉢など栽培用品

・肥料や培養土の空袋・鉢底石・腐葉土袋など肥料／用土まわり

・クワ・スコップ・一輪車・噴霧器・刈払機などの農機具・道具

・マルチシート・農POフィルム・収穫コンテナなどその他資材

※中身が残った農薬・薬剤・燃料（混合油など）は、安全のため状態を確認のうえ対応いたします。

備考（合言葉）：事前見積もり時に市原市キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（市原市全域）

対応地域例

五井・八幡・姉崎・辰巳台・ちはら台・国分寺台・青葉台・光風台・有秋台・潤井戸など市原市内全域

能満・牛久・養老・戸田・椎津・若宮・海士有木・市原・市津・三和・南総・加茂・白金町・西国分寺台・東国分寺台など

※上記以外も市原市全域で対応可能です。市原市で「不用品回収」「農業資材 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

農業資材・園芸用品の片付けでよくあるお悩み

・納屋や物置に、使わなくなった支柱やネットが大量に積まれている

・育苗箱やプランター、素焼き鉢が割れたまま溜まっている

・肥料や培養土の空袋、丸めたマルチやフィルムがかさばって処分に困る

・クワ・スコップ・一輪車・噴霧器など農機具が錆びて使えないまま残っている

・農業資材は長尺・大型で何ゴミか分からず、納屋に放置している

・離農・規模縮小・世代交代で、納屋ごとまとめて片付けたい

・中身が残った農薬・肥料・燃料の扱いが分からず不安

・農業資材と他の不用品をまとめて一度に回収してほしい

農業資材・園芸用品でよく出る不用品例

支柱・ネット・誘引資材

育苗・栽培用品

肥料・用土まわり

農機具・道具類

マルチ・フィルム・その他資材

回収品目の詳細例

支柱・ネット・誘引資材

イボ竹支柱・トンネル支柱・アーチ支柱・防虫ネット・寒冷紗・防鳥ネット・誘引ひも・園芸ワイヤー など

育苗・栽培用品

育苗箱・育苗トレー・ポリポット・プランター・素焼き鉢・栽培バッグ・連結ポット など

肥料・用土まわり

肥料や培養土の空袋・鉢底石・腐葉土袋・もみ殻袋（中身が残った肥料・薬剤は要確認）など

農機具・道具類

クワ・スコップ・レーキ・一輪車（ネコ車）・噴霧器・刈払機・手押し車・収穫かご など

マルチ・フィルム・その他資材

マルチシート・農POフィルム・ビニールハウス資材・収穫コンテナ・苗トレー・園芸用ラック など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・家庭菜園・市民農園・農業で資材が溜まっているご家庭

・離農・規模縮小・世代交代で、納屋や物置を片付けたい方

・支柱・ネット・育苗箱・プランターなど処分しにくい資材に困っている方

・錆びた農機具・噴霧器・一輪車などを手放したい方

・中身が残った農薬・肥料の扱いに困っている方

・引越し・農地整理・相続のタイミングで一気に片付けたい方

・市原市で不用品回収を探している方

・農業資材以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

長尺の支柱やネット、かさばる肥料袋やマルチ、大型の農機具まで、納屋の様子を写真に撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「この農機具も一緒に出せる？」「中身が残った肥料や農薬はどうすれば？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに市原市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

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写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

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🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)