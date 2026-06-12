韓国発ファッションプラットフォーム「MUSINSA」、最大80％オフ・11日間の夏の大型セールを6月14日より開催

株式会社 MUSINSA JAPAN

韓国最大級のファッションECプラットフォーム「MUSINSA（ムシンサ）」は、2026年6月14日（日）19:00より、夏の大型セール「MUSINSA MONSTER SALE」を開催します。

本企画では、MUSINSA STANDARD、MATIN KIM、ILLIGO、RONRONなど、韓国発の人気ブランドのアイテムを最大80％オフの特別価格で展開します。さらに、日本のお客様限定で、メインセール期間中の送料無料や購入金額に応じた割引キャンペーンを実施します。あわせて、コマースリーグ番組「X THE LEAGUE（エックス・ザ・リーグ）」の収録がセール期間中に行われるほか、日本代表インフルエンサー3名がセラーとして商品を販売します。インフルエンサーを通じた購入では、通常のセール価格に加えた追加割引が適用されます。

なお、本セールに先立ち、6月12日（金）19:00よりプレセールを実施し、対象カテゴリーの商品を特別価格で販売します。各企画の詳細および注意事項については、期間中に公開される特設ページよりご確認いただけます。

■プレセール期間について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71607/table/97_1_ab8875ef9990808a3bdffea03e2fa621.jpg?v=202606121051 ]

メインセールに先立ち、6月12日（金）19:00よりプレセールクーポンを配布します。カテゴリーにより割引率が異なる5～25％オフのクーポンをご利用いただけます。また、ビューティー・雑貨・MUSINSA STANDARD（メンズ／ウィメンズ／スポーツ）を対象に特別価格での販売を実施します。

■キャンペーン概要

期間中、以下のキャンペーンおよびイベントを実施します。

【シグニチャーブランドデー】

- 韓国発の人気ブランドによるリレー形式の特別セールを、全5回（うちアンコール1回）にわたり実施します。※ 参加ブランド（予定）： MUSINSA STANDARD /MUSINSA STANDARD WOMAN / ILLIGO / MUCENT / MATIN KIM / AAKAM / RONRON / FLAREUP / FANCY CLUB / BAUF / MUAHMUAH

【日替わり特価】

■日本限定キャンペーン

- 日替わりで対象商品を均一価格で販売する特別企画を実施します。初日となる6月14日（日）は19:00より開始し、以降は毎日0:00に更新します。- ラッフルキャンペーンおよびデイリーチェックインキャンペーン：期間中、抽選で商品が当たるラッフルキャンペーンや、毎日のチェックインでポイントを獲得できるキャンペーンを実施します。

メインセール期間中、日本のお客様限定で以下の特典を提供します。

■X THE LEAGUE（エックス・ザ・リーグ）について

- 送料無料：メインセール期間中、日本向け商品の送料が無料となります。- 購入金額別割引：9,000円以上のご購入で17％オフ、15,000円以上のご購入で20％オフとなる割引キャンペーンを実施します。- 先着順クーポン：毎日21:00より、先着200名様に、6,000円以上のご購入で利用可能な最大20％オフクーポン（割引上限2,000円）を配布します。クーポンは配布日の翌日24:00までご利用いただけます。※各キャンペーンの対象商品、適用条件、利用方法などの詳細は、特設ページをご確認ください。

「X THE LEAGUE」は、ENAを含む世界16地域のグローバルOTTプラットフォームで配信予定の"グローバルコマースリーグ"番組です。9地域を代表する36名のトップインフルエンサーが参加し、単なるプロモーションやビューティー対決ではなく、ファンによる実際の購入実績（売上額）をもとに順位を競うリアリティプログラムです。

今回のMUSINSA MONSTER SALEでは、日本からはSANA（GENKING.）、いよちゃん、綺麗ちゃん(キーちゃん)の3名がセラーとして参加し、各自のSNSを通じてMUSINSA STANDARD WOMANのアイテムを紹介します。3名の合計フォロワー数は430万人以上にのぼり、インフルエンサーを通じた購入では通常のセール価格に加えた追加割引が適用されます。紹介された商品はセール期間中（6月14日（日）19:00 ～ 6月24日（水）23:59）、MUSINSA Global（https://global.musinsa.com/）にてご購入いただけます。

■MUSINSAについて

「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームで、韓国発のユニコーン企業の一社として世界的に注目されています。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開しています。MUSINSA STOREは2022年にグローバルストアを開設し、日本を含む世界13の地域でサービスを展開しています。ファッション・コミュニティ・コマースを融合した独自のエコシステムを基盤に、韓国ファッションのグローバルな成長と新たなカルチャーの創造に取り組んでいます。