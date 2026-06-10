ポジティブ心理学創設者セリグマン教授らの新刊プレゼント　これからの生き方（Tomorrowmind日本語版）＊資格者コース限定　今回のみ　【新型　ポジティブ心理カウンセラー基本講座】

一般社団法人コーチング心理学協会ポジティブ心理カウンセラー基本講座





一般社団法人コーチング心理学協会 および一般社団法人ポジティブ心理カウンセラー協会は、2026年7月4日（土）・5日（日）の2日間、「認定ポジティブ心理カウンセラー(R)資格認定講座」を開催いたします。

《◆⇒申込はこちらへ◆》 :https://positive-counselor.org/event/pcb/講座へのお申込サイト

本講座では、ポジティブ心理学、認知行動療法（CBT）、ポジティブ心理療法（PPT）、ウェルビーイング療法、ミーニングセラピー、脳科学などの知見を統合し、Well-being（精神的幸福感）の向上と心理的苦痛の軽減を支援する実践的なカウンセリング技法を学びます。

ポジティブ心理カウンセラー(R)とは

ポジティブ心理カウンセラー(R)は、「強み」「希望」「意味」「レジリエンス」など、人が本来持つ可能性に着目しながら、クライエントの精神的な苦痛の軽減と幸福感の向上を支援する専門家です。

ポジティブ心理学に加え、認知行動療法やウェルビーイング療法、脳科学の知見も活用し、人生の物語を歩むすべての人に必要な肯定的な心理支援を提供することを目指しています。

講座の特徴ポジティブ心理学・認知行動療法・脳科学を統合した実践的プログラムワークシート、カードゲーム、心理テストを活用した体験型学習カウンセリング初心者でも学びやすい体系的カリキュラム教育、医療、福祉、産業、キャリア支援など幅広い領域で活用可能「ポジティブ心理カウンセラー(R)」資格取得に対応

また、法人化7周年記念研究として、「統合的ウェルビーイングスキル」に関する最新研究も紹介します。参加者は、自身のウェルビーイング構築力を測定する心理テストを体験できます。



10つの統合的ウェルビーイングスキルを実践します。

【プログラム概要】

【1日目】

ポジティブ・リスニングと希望を育む心理学・脳科学アプローチ

ポジティブ・リスニング（積極的傾聴）

希望と絶望の心理学

脳科学認知行動療法（CBT）のポジティブ心理学的活用メリット・デメリット法

思考階層表による自己理解楽観主義・希望・不安に関する脳科学的知見

AI時代に求められる共感的コミュニケーションと心理的柔軟性

【2日目】

Well-beingカウンセリングとポジティブ心理療法（PPT）の実践ポジティブ心理療法（PPT）の理論と実践ウェルビーイング療法の基礎ミーニングセラピー（意味づけ療法）

PERMAモデルを活用した幸福感支援ポジティブな行動変容と習慣化支援

＊内容は，状況やニーズにより変更になる場合がございますので，予めご了承願います。

マーティン・セリグマン博士、ガブリエラ・ローゼン・ケラーマン博士による話題の書籍『これからの生き方（Tomorrowmind 日本語版）』の出版を記念し、今回の講座に限り、資格認定コース受講者へ書籍1冊をプレゼントいたします。

【資格取得者への特典】

資格認定者には以下が提供されます。

認定ポジティブ心理カウンセラー(R)資格認定証（PDF）講座資料の利用権協会開発の心理テスト、カードゲーム、ワークシート等の使用権カウンセリング、コーチング、研修、授業等での活用権

※「ポジティブ心理カウンセラー(R)」は特許庁登録商標であり、本資格は一般社団法人ポジティブ心理カウンセラー協会のみで取得可能です。





開催概要

【日時】

2026年7月4日（土）・5日（日）9:00～17:30（両日）

【受講方法】

オンライン開催（予定）

https://positive-counselor.org/event/pcb/

詳細を見る :https://positive-counselor.org/event/pcb/

【講習費】：銀行振込 クレジット コンビニ払い など

入金を持って受講や資格取得の権利が得られます。

領収書は，希望者に発行致します。

【受講料】

※特別価格 期間限定の特別割引です。お早めに

１.【1日入門コース】：11,000円

２.【２日間参加コース】（実践と応用）22,000円

３.【資格認定コース】11,000円＋33,000円（講習費1日半額及び資格認定費）

４.【再受講】 11,000円

※銀行振込、クレジットカード、コンビニ払い対応

《これまでの受講者》



■これまで，参加されたり，資格を取得された方の中には，精神科医，内科医，看護師，臨床心理士，精神保健福祉士，大学教授・講師，小中高校の教員，官公庁職員（防衛省，法務省など），検事，法務教官，刑務官，家庭裁判所調査官，産業カウンセラー，大学職員，キャリアコンサルタント，社会保険労務士，介護士，ビジネスコンサルタント，人材ビジネス関係者，メディア関係者，出版社，編集者，旅行代理店，ミュージシャン，専業主婦，高校生，大学生，大学院生など，多彩な職業や学生の方にお越しいただいております。

ご安心して，ご参加ください。

一般社団法人ポジティブ心理カウンセラー協会

https://www.positive-counselor.org/

一般社団法人コーチング心理学協会

一般社団法人ポジティブ心理カウンセラー協会一般社団法人コーチング心理学協会

https://www.coaching-psych.com/(https://www.coaching-psych.com/)

協力 ウェルビーイング心理テスト研究所 https://www.sinritest.com(https://www.sinritest.com)



