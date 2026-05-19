【節電×熱中症対策】2026年3～5月のお問い合わせデータから見る、「人気節電ノベルティBEST5」を発表

株式会社コーエイトレード

ノベルティ・販促品を取り扱う販促品流通センター(https://www.hansokuhin.com/)は、高まる節電意識やエネルギー問題を背景に注目が集まる「節電対策ノベルティ」(https://lp.hansokuhin.com/save_electricity)を特集しています。

そのなかから、2026年3～5月のお問い合わせ実績をもとに、上位5点を選出いたしました。

近年の猛暑による電力需要の増加に加え、エネルギーコストの上昇や国際情勢による電力供給への不安感などから、社会全体として省エネや環境配慮への関心が高まっています。社会的ニーズをとらえた商品として、これからのノベルティ選定にぜひお役立てください。

■今注目が集まる節電対策ノベルティBEST5

展示会やイベントでの配布にとどまらず、従業員向けの配布や自治体施策などにも使える汎用性が特長

1. 熱冷却シート(https://www.hansokuhin.com/item/H030230.html)

肌に貼ることで手軽にクールダウンできる熱冷却シートは、特に夏場のアクティブなシーンで活躍する人気商品。持ち運びやすく配布しやすい点も特長で、さりげなく節電を意識できる暑さ対策グッズです。

H030230：熱冷却シート2P（ラベルなし)(https://www.hansokuhin.com/item/H030230.html)

2. 瞬間冷却パック(https://www.hansokuhin.com/item/J031960.html)

叩くだけですぐに冷却できる、電源不要の実用アイテム。スポーツシーンなど、すぐに身体を冷やしたい場面で活躍します。昨年より、企業の暑さ対策が義務化されたことを背景に、企業や自治体での活用シーンも広がっています。

J031960：暑さ対策！瞬間冷却パック(https://www.hansokuhin.com/item/J031960.html)

3. PREMO クールスティックボトル(https://www.hansokuhin.com/item/V010668.html)

冷たさをキープするステンレスボトル入りの氷のう。ネックリングに続くアイテムとして昨年大ヒットしました。冬は湯たんぽとしても使うことができ、電気を使わない省エネアイテムとしての認知も高まっています。

V010668：PREMO クールスティックボトル(https://www.hansokuhin.com/item/V010668.html)

4. ソーラーモバイルバッテリー20,000mAh(https://www.hansokuhin.com/item/S021253.html)

太陽光を活用して充電できるソーラー充電器は、直接的に電力消費を減らすことができるまさに節電アイテム。20.000mAhの頼もしい容量は災害時や停電時への備えとしても有効で、活用シーンも広がります。

S021253：ソーラーモバイルバッテリー20,000mAh(https://www.hansokuhin.com/item/S021253.html)

5. ひんやりミニスポーツタオル(https://www.hansokuhin.com/item/V010607.html)

水に濡らすだけで涼感を得ることができる夏の定番アイテム。繰り返し使用できる実用性の高さも特長で、付属のバッグに入れて持ち歩くことで、エコな暑さ対策が叶います。スポーツシーンや屋外イベントに多く活用されています。

■ノベルティにも“企業姿勢”が求められる時代へ

V010607：ひんやりミニスポーツタオル(https://www.hansokuhin.com/item/V010607.html)

企業の販促活動において、「何を配るか」だけでなく、「なぜそのアイテムを選ぶのか」という視点が重視される中、“電力に頼りすぎないライフスタイル”に役立つノベルティは、実用性に加え、企業の環境配慮や社会課題に対する姿勢を伝える役割も担っています。また、猛暑対策や熱中症対策にも関心が集まる中、単に涼しさを提供するだけでなく、「無理なく節電を意識できること」も、これからのノベルティ選びにおける重要な要素と考えられます。

販促品流通センターは、時代や社会のニーズに寄り添ったノベルティ提案を通じて、これからも企業の販促活動をサポートしてまいります。

■ 調査概要

・集計期間：2026年3月～5月

・集計対象：販促品流通センターにおける問い合わせ実績データ

・集計方法：対象期間内の問い合わせ件数をもとに独自集計

※ 導入検討を効率化する「便利なサイト会員様限定機能」

「節電ノベルティ」の導入を検討されている担当者様向けに、販促品流通センターでは、サイト会員様（登録無料）限定の便利なWEB機能を提供しております。

“24時間いつでも即時発行「WEB自動見積り機能」”

会員マイページより、名入れ代金を含めた正式な見積書をその場ですぐにPDF発行いただけます。梅雨明けの熱中症対策に向けた予算確保や、社内稟議用の資料作成もスピーディーに行えます。

→無料会員登録・自動見積りはこちら(https://www.hansokuhin.com/member/edit.php)

■お問い合わせ先

【株式会社コーエイトレード】

担当：商品課 倉光

電話：06-6910-5500

メール：info@hansokuhin.com

URL：https://www.koeitrade.co.jp/

【販促品流通センター】

URL：https://www.hansokuhin.com

ノベルティ・販促グッズ・記念品の直販サイト

名入れ印刷・お見積り・納期確認など、お気軽にお問い合わせください。

TEL：0120-691-550

Mail：info@hansokuhin.com

受付時間：平日9:00～18:00

無料見積り・サンプル等ご相談ください。

■会社概要

会社名：株式会社コーエイトレード

事業内容：企業向けノベルティ・販促品の企画、製作、販売

運営サイト：販促品流通センター、Selections、プリントタオル直販センター等

設立：平成14年5月